El Legislativo pone el hombro

Acostumbrada a asociar a los miembros del Legislativo con decisiones que los benefician o los gratifican, la población seguramente ha recibido con sorpresa la noticia de que, en sus primeros noventa días de gestión, las actuales autoridades parlamentarias han conseguido ahorrar S/300 millones del presupuesto que tenían asignado y han resuelto devolverlos al Ejecutivo para que los destine a la atención de las necesidades más urgentes de la población. En un pronunciamiento conjunto, efectivamente, los titulares del Senado y la Cámara de Diputados anunciaron este martes que, a través de la eliminación de alquileres, la racionalización de gastos y otras medidas de austeridad, el Legislativo ha logrado el mencionado ahorro y que S/33,6 millones ya fueron transferidos al gobierno para enfrentar la emergencia por el fenómeno de El Niño. Los otros S/270 millones pronto seguirán ese camino.

El monto en cuestión, destacó el presidente del Senado, Miguel Torres, “equivale a más de 1.350 patrulleros, por ejemplo, recorriendo nuestras calles, cuidando las esquinas, respondiendo cuando alguien requiere auxilio”. Señaló que se trata de administrar “cada sol como lo que es: un sol de los peruanos”. Y manifestó, finalmente, que estamos ante un esfuerzo conjunto de las dos cámaras para recuperar la confianza de la ciudadanía en el Parlamento.

A su turno, el presidente de la Cámara Baja, Óscar Reto, subrayó que el Congreso ha asumido un compromiso con la austeridad y la responsabilidad fiscal. “Estos recursos van dirigidos a lo que hoy urge a los peruanos, la prevención del fenómeno de El Niño, el fortalecimiento de la lucha contra la inseguridad ciudadana y la atención de las emergencias por incendios forestales”, declaró. Y resaltó, por último, la importancia de alcanzar consensos entre las distintas fuerzas políticas para atender los problemas del país. “La búsqueda del bien común está por encima de todo”, anotó.

La sorpresa de la ciudadanía, en consecuencia, ha de haber sido positiva. Después de tantas conformaciones de la representación nacional dispuestas a darle la espalda ni bien se habían acomodado en el hemiciclo, es bueno constatar que la recién elegida parece estar determinada a poner el hombro en la lucha contra los problemas que la agobian. Por esa razón, así como tantas veces hemos criticado la actitud de un Legislativo desconectado de la población, en esta ocasión corresponde saludar el gesto. Y hacer votos, claro está, por que este compromiso de parte suya no sea flor de un día.