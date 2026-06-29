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El Niño no espera

Desde el 2012, el Estado ha dejado abandonados más de 2.000 proyectos de inversión que podrían haber servido para mitigar los efectos de desastres como los ocasionados por el FEN.

    Editorial El Comercio
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    de El Comercio

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    Resumen

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Los habitantes de este territorio sabemos de sobra, al menos desde los tiempos de los Mochica, que el fenómeno El Niño (FEN) es una ocurrencia inevitable. No debería hacer falta, pues, reinventar la pólvora cada vez que se requiere invertir en preparación para el siguiente FEN. Se conocen ampliamente las quebradas peligrosas, las zonas de desborde y deslizamientos, los lugares de riesgo para las sequías e inundaciones, etc.

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