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El Niño ya golpea al norte

Urgen medidas concretas para los efectos del evento climático, en especial en las regiones donde más consecuencias tiene.

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    Según la advertencia de un especialista del Senamhi a este Diario, las lluvias aumentarán gradualmente en las próximas semanas, y desde noviembre se esperan precipitaciones de mucha mayor intensidad. (Foto: Referencial/Archivo GEC)
    Según la advertencia de un especialista del Senamhi a este Diario, las lluvias aumentarán gradualmente en las próximas semanas, y desde noviembre se esperan precipitaciones de mucha mayor intensidad. (Foto: Referencial/Archivo GEC)

    En los últimos días, las lluvias en Piura y Tumbes –dos de las regiones históricamente más afectadas por el fenómeno de El Niño– han establecido récords para setiembre. Además, el caudal del río Tumbes alcanzó los 147 metros cúbicos por segundo, tres veces su nivel habitual, y las temperaturas superaron los 36,6 °C. Los datos no sorprenden, pero deberían activar una respuesta efectiva del Estado. A ello se suma la advertencia que un especialista del Senamhi hizo a este Diario: las lluvias aumentarán gradualmente en las próximas semanas, y desde noviembre se esperan precipitaciones de mucha mayor intensidad.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.