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Sin excusa

El nuevo gobierno deberá apalancarse de las autoridades subnacionales para ser más efectivo frente al fenómeno El Niño.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    (Foto: Andina)
    (Foto: Andina)

    A estas alturas parece evidente que uno de los principales problemas que enfrentaría de entrada el próximo gobierno de Keiko Fujimori es la llegada del fenómeno El Niño. De acuerdo con el comunicado de la NOAA de hace dos semanas, existe una probabilidad de 63% de un Niño muy fuerte durante noviembre-enero para el Pacífico central que podría ser uno de los eventos más grandes desde 1950. Por las mismas fechas, el Enfen indicó que El Niño costero tiene más de 40% de probabilidades de ser de magnitud fuerte entre el último trimestre de este año y el primer trimestre del 2027. Mientras el país estaba atento a las encuestas electorales y al conteo de votos, los mapas de calor se han agravado considerablemente.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.