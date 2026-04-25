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Recuperar la confianza

El nuevo jefe de la ONPE tiene una gran tarea por delante y muy poco tiempo para llevarla a cabo.

    Editorial El Comercio
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    Ayer, personal del Ministerio Público y de la Dirección contra la Corrupción de la Policía realizó un allanamiento de 12 inmuebles, entre los que se encontraban la vivienda del ahora exjefe de la ONPE Piero Corvetto y la sede de la empresa Galaga (responsable de llevar el material electoral a los centros de votación el día de las elecciones generales). La imagen de los agentes ingresando a la casa de quien hasta hace poco conducía el organismo encargado de realizar los comicios en nuestro país quedará para el recuerdo por el impacto que tendrá en la confianza de los ciudadanos en sus autoridades electorales. Una confianza que resulta fundamental en una democracia en la que los representantes son elegidos mediante el sufragio directo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.