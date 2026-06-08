El Comercio
·
opinion
·
editorial

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Madurez en la espera

El país ha vuelto a demostrar una gran división que debería convertirse pronto en un llamado a buscar consensos.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Fotos: Agencia EFE)
    (Fotos: Agencia EFE)

    Como se preveía desde hace varias semanas, los resultados preliminares de la votación de segunda vuelta de ayer apuntan a una elección sumamente cerrada. El conteo rápido de Datum Internacional dio una proporción de votos válidos de 50,14% para Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y 49,86% para Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. La diferencia se halla dentro del margen de error del ejercicio estadístico. Ipsos coincidió en el empate técnico.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.