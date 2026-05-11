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El país que flotaba

El Perú no puede darse el lujo de desperdiciar otro quinquenio.

    Editorial El Comercio
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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El Perú se ganó en algún momento el apelativo de estrella de la región. Eran años en los que la pobreza se reducía a razón de –al menos– tres puntos porcentuales por año. La clase media crecía a paso rápido. La gran mayoría de indicadores de calidad de vida mejoraban a la par. El crecimiento del PBI no bajaba del 5% anual (con excepción de algún año de crisis financiera internacional). Era la década entre el 2004 y 2013. Este período extraordinario fue posible gracias a algunos ingredientes claves, como la estabilidad macroeconómica, excelentes precios de las exportaciones peruanas y volatilidad política moderada.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.