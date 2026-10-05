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El partido empieza de nuevo

Las elecciones subnacionales de ayer dejan varios sinsabores en Lima y en el resto del país.

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    Editorial sobre las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre. Ilustración: El Comercio.
    Editorial sobre las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre. Ilustración: El Comercio.

    Los resultados de las elecciones de ayer dejan varias lecciones. En primer lugar, la fuerza de Renovación Popular (RP) en Lima Metropolitana y en el Callao es indiscutible. De acuerdo con el conteo rápido de Datum Internacional para América TV, el exalcalde Rafael López Aliaga, de RP, quien postuló como primer regidor, habría obtenido el primer puesto de las preferencias en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) con 27,6% de los votos, por encima del 26,7% de su competidor más cercano, Francis Allison, de Avanza País. En el Callao, Pedro Spadaro y César Pérez, también de RP, arrasaron en los comicios para la gobernación regional y la provincia, respectivamente. RP habría colocado también varios alcaldes distritales en Lima y en el Callao.

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