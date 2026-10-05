El partido empieza de nuevo

Los resultados de las elecciones de ayer dejan varias lecciones. En primer lugar, la fuerza de Renovación Popular (RP) en Lima Metropolitana y en el Callao es indiscutible. De acuerdo con el conteo rápido de Datum Internacional para América TV, el exalcalde Rafael López Aliaga, de RP, quien postuló como primer regidor, habría obtenido el primer puesto de las preferencias en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) con 27,6% de los votos, por encima del 26,7% de su competidor más cercano, Francis Allison, de Avanza País. En el Callao, Pedro Spadaro y César Pérez, también de RP, arrasaron en los comicios para la gobernación regional y la provincia, respectivamente. RP habría colocado también varios alcaldes distritales en Lima y en el Callao.

Más allá de que se confirme o no el triunfo de López Aliaga, la capital se consolida como un bloque alineado a la derecha política. Contando a Carlos Bruce, de Somos Perú, quien llegó tercero en la contienda por la MML, los primeros tres candidatos compartían diferentes espacios del espectro político de derecha y habrían acumulado entre ellos tres de cada cuatro votos válidos en Lima. Los resultados de las elecciones generales de abril pasado y de la segunda vuelta presidencial de junio ya anticipaban que, en Lima, a los candidatos más cercanos a la izquierda –con propuestas contrarias a la inversión privada– no les suele ir bien.

El proceso electoral, sin embargo, está inevitablemente manchado por la irresponsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de no aclarar a tiempo su posición sobre la figura de reelección encubierta. La treta ha sido ampliamente utilizada por autoridades electas para el período 2022−2026 y que no estaban habilitadas para volver a presentarse por la misma circunscripción en este ciclo. Se trata de una artimaña en evidente violación al espíritu de la reforma constitucional del 2015.

No obstante, a pesar de repetidas consultas de la ciudadanía y de varios partidos políticos, el JNE guardó un vergonzoso silencio sobre el asunto. Esto le permitió a varios –incluyendo a López Aliaga– camuflarse inicialmente bajo la figura de primer regidor para, luego de la renuncia del candidato a alcalde, tomar el liderazgo en los últimos meses de campaña. Aunque la ley aún le permite al JNE interpretar la norma, políticamente ya es tarde para enmendar su error. Los ciudadanos que ayer endosaron su voto a favor de una autoridad que buscaba la reelección se sentirían comprensiblemente engañados si ahora se le retira a este candidato la posibilidad de tomar el cargo. Si ese era el camino, el JNE debió hacerlo antes. Y ellos también lo sabían. En el fondo, esta sí fue una decisión a favor de ciertas candidaturas, pero, en este caso, camuflada de una demora para decidir.

Finalmente, los resultados en ciertas regiones son motivo de preocupación. Es el caso, por ejemplo, de Cusco, donde Verónika Mendoza, candidata de izquierda con Venceremos, estaría cerca de asegurar su victoria en el gobierno regional sin necesidad de segunda vuelta. De confirmarse, su agenda pondría en serio riesgo el avance de sectores, como la minería, el gas y el turismo, motores indispensables para su región y para el país.

En Puno, Jhomar Tonconi, de la alianza ASI-Juntos por el Perú, también podría ganar en primera vuelta. Tonconi, parte de una alianza con Roberto Sánchez, enfrentó acusaciones por corrupción y ahora tiene otro proceso por presunto lavado de activos. En La Libertad, Aldo Carlos Mariños, exalcalde de Pataz, de Somos Perú, pasaría a segunda vuelta. Según reveló este Diario hace dos semanas, él es un activo defensor de las marchas de mineros informales y lleva en su lista, como número uno de consejeros, a un minero con dos inscripciones vigentes en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

En las elecciones subnacionales –lo mencionábamos ayer en estas páginas–, se definen a los equipos de gestión que, de forma descentralizada, serán los principales responsables del cierre de brechas en salud, educación, transporte y varios aspectos clave para la calidad de vida ciudadana. Pero, al mismo tiempo –sobre todo en el caso de los gobiernos regionales–, son también una vitrina política para el proceso electoral nacional que vendrá en el 2031. Las instituciones responsables de cuidar el Estado de derecho, el buen uso de recursos y la paz social deberán estar especialmente atentas frente a algunos de los resultados de ayer. El partido empieza de nuevo y las lecciones del anterior deberían estar claras.