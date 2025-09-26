Optimistas, pero espabilados

Cada vez que Julio Velarde habla, el Perú debería escucharlo. Ayer, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR) se presentó en el último día de intervenciones de la Cumbre Minera de Perumin, la convención minera más importante del país que tiene lugar esta semana en Arequipa y que cuenta con una cobertura especial de este Diario. Allí, Velarde tuvo un intercambio interesante con el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, sobre una amplitud de temas.

Con su habitual optimismo, el titular del BCR enfatizó en varias oportunidades que, en términos económicos, el Perú no está tan mal si se lo compara con varios de sus pares regionales y que, incluso con nuestro alto nivel de déficit fiscal, todavía gozamos de una buena posición (“hay vecinos nuestros que ya tienen dificultades para financiarse en los mercados, que están pagando el doble que nosotros en tasa”, indicó). Pero resaltó algunas señales que no deberíamos pasar por alto.

Por ejemplo, al ser preguntado sobre si no estamos desaprovechando el buen momento que viven los precios de los minerales que el Perú exporta en el mercado mundial, Velarde recordó que, por más propicio que sea el entorno internacional, lo más importante sigue siendo lo que ocurre adentro de las fronteras nacionales. “Para que las condiciones externas puedan concretarse en términos favorables para el país, tiene que haber las condiciones internas que mencionaste […] sin eso, no se da”, y es allí donde –explicó– estamos fallando. En esa línea, mencionó la importancia de contar, entre otros, con un Poder Judicial “más predecible” (“necesitamos que la seguridad jurídica esté presente en todos los campos si queremos atraer inversión”, sostuvo) y lamentó que no hayamos conseguido reconstituir el servicio civil, “que es indispensable si queremos tener un país que funcione”.

Consultado sobre las expectativas que despiertan los avances en inteligencia artificial alrededor del mundo, Velarde respondió que, si bien esta podría “ayudar a que la gente sea más productiva”, se necesita “un nivel de educación básico” para aprovechar su potencial. “Todavía, desgraciadamente, uno ve que un párrafo normal, muchas veces, la mitad de los estudiantes no puede entenderlo, lo que es penoso”, añadió. Y lamentó que la tecnocracia esté retrocediendo en el Perú y en el mundo. “Cuando uno recuerda a los funcionarios que ha habido en los últimos 25 años y el peso que tenían, cómo conseguían imponer leyes en el Congreso, da pena lo que tenemos ahora”, explicó.

Velarde, en suma, nos ha dicho que, si bien no estamos tan mal, la situación no da para dormirse. Todavía arrastramos problemas que limitan nuestro crecimiento y que requieren compromiso político para solucionarse, desde la reforma judicial hasta la del servicio civil. Ojalá que el gobierno y que los candidatos que aspiran a llegar al poder tomen nota de sus palabras. Pues la próxima advertencia podría llegar tarde.