El primer cara a cara

A juzgar por las encuestas de los últimos meses, uno de los fenómenos más interesantes de estas elecciones generales es la aparente apatía de amplios sectores de la población. En el sondeo de Datum Internacional para América Televisión que El Comercio publica hoy, el 36,7% de los encuestados no expresaba intención de votar por ningún candidato presidencial a solo un mes para los comicios. Además, el 53% no conoce el símbolo o logo del partido por el que piensa votar. Las explicaciones para eso pueden ser diversas, pero sin duda una de ellas es la poca atención que se ha prestado a las propuestas de gobierno de los distintos grupos políticos. Sin este insumo básico, es difícil tomar buenas decisiones frente a la cédula electoral.

Ese es un vacío que el “Foro de candidatos a la presidencia-elecciones 2026”, que se realizará este martes 17 de marzo, espera contribuir a cerrar. El espacio –organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia– contará con la asistencia de 25 candidatos presidenciales. Cada aspirante tendrá espacio para plantear sus principales propuestas sobre desarrollo productivo, formalización de la economía, salud, educación, seguridad ciudadana, entre otros asuntos. Han confirmado su presencia todos los candidatos que lideran las encuestas.

El evento pretende elevar el nivel de la discusión más allá de los ataques personales entre campañas y de los videos vacíos –aunque efectistas– para las redes sociales. Es destacable, además, que sea una alianza de gremios empresariales la que ponga por delante un debate de ideas.

La campaña ha avanzado demasiado y la ciudadanía, en general, aún no tiene conocimiento de lo que propone uno u otro candidato. En parte, ello se debe a que son demasiadas organizaciones políticas en competencia, pero también a que estas no han sido capaces de posicionarse como alternativas sólidas para combatir la inseguridad ni garantizar crecimiento económico y reducción de pobreza. Es evidente que quien esperaba que –a pocas semanas de los comicios– tal o cual candidato destacaría nítidamente en alguno de estos asuntos se equivocó.

En anticipo de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, el foro de mañana les ofrece a los partidos una primera oportunidad para presentar sus programas a una gran audiencia en igualdad de condiciones y en una estructura predefinida. Dejará en evidencia quiénes traen un planteamiento sólido y quiénes no logran llegar más allá del eslogan o frase cliché. Con ese formato, se espera más de una sorpresa.