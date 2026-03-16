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El primer cara a cara

El foro de candidatos presidenciales de mañana promete dejar en evidencia quiénes llegaron preparados a la campaña y quiénes no.

    Editorial El Comercio
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    "El evento pretende elevar el nivel de la discusión más allá de los ataques personales entre campañas y de los videos vacíos –aunque efectistas– para las redes sociales". Ilustración: Giovanni Tazza
    "El evento pretende elevar el nivel de la discusión más allá de los ataques personales entre campañas y de los videos vacíos –aunque efectistas– para las redes sociales". Ilustración: Giovanni Tazza

    A juzgar por las encuestas de los últimos meses, uno de los fenómenos más interesantes de estas elecciones generales es la aparente apatía de amplios sectores de la población. En el sondeo de Datum Internacional para América Televisión que El Comercio publica hoy, el 36,7% de los encuestados no expresaba intención de votar por ningún candidato presidencial a solo un mes para los comicios. Además, el 53% no conoce el símbolo o logo del partido por el que piensa votar. Las explicaciones para eso pueden ser diversas, pero sin duda una de ellas es la poca atención que se ha prestado a las propuestas de gobierno de los distintos grupos políticos. Sin este insumo básico, es difícil tomar buenas decisiones frente a la cédula electoral.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.