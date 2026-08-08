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El fin de una crisis diplomática

El salvoconducto a Betssy Chávez cierra, por fin, un impasse que nunca debió condicionar la relación con México.

    Editorial El Comercio
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    Foto: jorge.cerdan/GEC
    Foto: jorge.cerdan/GEC

    Con el salvoconducto que el gobierno de Keiko Fujimori entregó a Betssy Chávez para que viajara a México la medianoche de este viernes, se cierra –por fin– un episodio que jamás debió durar tanto. Desde el 3 de noviembre del 2025, la expresidenta del Consejo de Ministros y excongresista permaneció asilada en la residencia diplomática mexicana en Lima, protegida día y noche por un cordón policial, mientras la relación bilateral entre dos países con una agenda compartida quedaba congelada por casi nueve meses. Todo por una figura política sin mayor relevancia.

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