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Prevenir para salvar vidas

El terremoto de Colombia confirma que la prevención, y no la improvisación, debe guiar la política sísmica del Perú.

    Editorial El Comercio
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    (Carlos Ortega / EFE)
    (Carlos Ortega / EFE)
    / Carlos Ortega

    El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), ha dejado más de 200 fallecidos, miles de viviendas averiadas, 61 edificios colapsados y un país en desastre nacional. Las imágenes de las zonas afectadas de Cali, Pereira y Manizales no deberían leerse como una tragedia ajena, sino como un espejo incómodo. Como ya advertimos en estas páginas, el país no está ni de cerca preparado para un sismo de gran magnitud, y lo ocurrido en Venezuela hace mes y medio y ahora en Colombia debe tomarse como una advertencia y no como anécdota regional.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.