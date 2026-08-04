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El transporte y el crimen

La Panamericana Norte enfrenta una situación crítica con atentados contra empresas de transporte. Es urgente actuar.

    Editorial El Comercio
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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Sin duda, el problema más apremiante para los peruanos es la inseguridad, como la propia presidenta Keiko Fujimori señaló en su mensaje del 28 de julio. Hace pocos días, El Comercio reveló una estadística que debe llamar la atención a todos: entre el 5 de junio y el 19 de julio pasados se registraron 17 atentados en el corredor de la Panamericana Norte. Hablamos de una ofensiva en 45 días de organizaciones dedicadas a la extorsión contra buses y sedes de seis empresas: Zbuss, Emmanuel, CIVA, El Dorado, Cruz del Sur y Cruz del Norte. Una ofensiva cuyo saldo fueron múltiples conductores heridos y decenas de pasajeros expuestos a los disparos en plena carretera. Cabe anotar que, siguiendo la pista de un arma que estaría vinculada a más de uno de esos atentados, la policía ya ha capturado a varios de sus perpetradores. Pero importantes como son esas capturas, lo fundamental, lógicamente, es generar un contexto de seguridad que evite que esos episodios de violencia se sigan produciendo.

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