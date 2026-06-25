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El último despropósito de Sánchez

La denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja es un disparo más al aire.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Decimos el ‘último’ en el sentido de ‘el más reciente’, porque en realidad los despropósitos del candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, en lo que toca a aceptar el veredicto de las urnas en esta segunda vuelta, no parecen tener fin. A sus intentos fallidos de anular miles de mesas en el territorio nacional y en el extranjero para revertir un resultado que sabe adverso, ahora ha añadido la tesis de un presunto “fraude en desarrollo” (respecto del cual no aporta pruebas) y ha convocado una nueva marcha de protesta para este sábado. Una protesta a la que ciertamente tiene derecho, pero que no puede ser contra otra cosa que contra el infortunio de haber recibido menos votos que su competidora, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), en las elecciones del 7 de junio.

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