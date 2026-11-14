En su querida Diócesis de Chiclayo

Ningún lugar de esta gira podía devolverle a León XIV la sensación de llegar a casa como Chiclayo. “¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes”, exclamó al iniciar la homilía en las Pampas de Pimentel, ante cientos de miles de fieles. La cifra adquiere toda su dimensión cuando se recuerda que la capital lambayecana ronda los 600 mil habitantes: la multitud congregada este viernes refleja la magnitud del recibimiento de quien fue su obispo durante casi una década.

La devoción, además, no se detuvo ante los embates del clima. Bajo un sol que castigó con una sensación térmica que superó los 33 grados, los fieles llegaron desde la madrugada, y hasta la víspera, para asegurarse un lugar. Los bomberos tuvieron que lanzar chorros de agua sobre la muchedumbre para aliviar el calor y prevenir desmayos. Ese esfuerzo compartido, esa fe que no abdica frente a la fatiga, es quizá la imagen más elocuente de lo que el pontífice despierta en el norte peruano.

En su homilía, invitó a poner a la familia como auténtico núcleo evangelizador y recordó que ningún bautizado puede ser indiferente a la tarea de anunciar el Evangelio. Y dejó una sentencia que resume el alma de su magisterio: “Sin verdad, el amor cae en mero sentimentalismo, y la verdad sin amor se vuelve rígida y fría”.

La jornada guardó, además, un gesto íntimo. El Papa regresó a la capilla que ayudó a reconstruir y que honra a san Óscar Arnulfo Romero, el obispo salvadoreño mártir por quien guarda una profunda devoción. Volver a ese templo humilde, levantado con sus propias manos de pastor, es regresar a la fuente de una vocación que no comenzó en el Vaticano, sino en los arenales y las necesidades del norte peruano.

Por eso Chiclayo no fue una escala más: fue un reencuentro. Si el Perú entero se conmovió en Lima, fue aquí, en su querida diócesis, donde la visita reveló su verdad más honda. La multitud no fue a ver a un jefe de Estado, o al jefe de la Iglesia Católica; fue a abrazar a un miembro de su familia. Y ese abrazo, que desbordó calles, arenales y estadios, encierra una promesa que el país no debe dejar escapar: la de reconocerse en lo que une, cuando tantas fuerzas insisten en lo que divide.