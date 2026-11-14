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En su querida Diócesis de Chiclayo

El regreso del papa León XIV al pueblo que lo vio crecer como pastor confirma que la fe es el lazo más hondo de los peruanos.

    Editorial El Comercio
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    EFE/ Paolo Aguilar
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    / Paolo Aguilar

    Ningún lugar de esta gira podía devolverle a León XIV la sensación de llegar a casa como Chiclayo. “¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes”, exclamó al iniciar la homilía en las Pampas de Pimentel, ante cientos de miles de fieles. La cifra adquiere toda su dimensión cuando se recuerda que la capital lambayecana ronda los 600 mil habitantes: la multitud congregada este viernes refleja la magnitud del recibimiento de quien fue su obispo durante casi una década.

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