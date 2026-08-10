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Espaldarazo inicial

La ciudadanía le concede a la presidenta Keiko Fujimori un respaldo popular de entrada que debe ser bien administrado.

    Editorial El Comercio
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    de El Comercio

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    Resumen

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Ayer, en esta página editorial, hacíamos alusión a las expectativas empresariales que el BCR presentó la semana pasada. Estas, decíamos, se hallaban en niveles de optimismo que no se veían desde antes de la pandemia.

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