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Aniversario y tradición

Este Diario cumple un año más al servicio del país. La mejor manera de celebrarlo es continuando su legado de firmeza en defensa de la democracia.

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    Los periodistas de El Comercio en el hall principal. Foto: Antonio Melgarejo.
    Los periodistas de El Comercio en el hall principal. Foto: Antonio Melgarejo.
    / ANTONIO MELGAREJO

    El diario El Comercio cumple hoy 187 años. El hito no es menor. Desde estas páginas se han reportado sucesos, formado opiniones y ayudado a construir una sociedad informada y libre por un período que abarca más del 90% de la historia republicana del Perú.

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