Facultades accidentadas

A casi dos meses y medio de iniciado el gobierno de Fuerza Popular y tras un pulseo político por momentos pueril, la Cámara de Diputados aprobó una versión muy acotada del pedido de facultades legislativas que presentó originalmente el Ejecutivo. De más de 60 materias incluidas en la solicitud inicial, solo 20 han obtenido luz verde, específicamente relacionadas con la atención a la situación de inseguridad que padece el país y las medidas para paliar los efectos del fenómeno de El Niño que ya se está dejando sentir en algunos lugares del territorio nacional.

Desde el oficialismo se ha argumentado que las facultades concedidas son insuficientes para echar a andar todo lo que la actual administración tenía en mente para enfrentar esos problemas y otros, y que lo que ha predominado en un sector de la oposición ha sido un ánimo obstruccionista.

Y la verdad es que, de alguna manera, tienen razón. Sobre todo en lo que concierne a la actitud de Juntos por el Perú, que desde el principio hizo esfuerzos por conseguir una negativa total al pedido. Pero es verdad también que en algunos terrenos lo solicitado por el gobierno no fue bien explicitado y que no existió de su parte un trabajo previo para persuadir a los sectores dialogantes de la oposición de las bondades de lo que pretendían obtener. Ese esfuerzo solo comenzó a materializarse cuando se hizo evidente en el Congreso que la mayoría de bancadas se inclinaba por rechazar lo demandado. Y, por añadidura, la torpeza política de proclamar desde el Senado que allí se podrían revertir los recortes que la Cámara Baja pudiera introducir a lo solicitado y desde la presidencia de la República que se estaba poniendo a prueba su paciencia contribuyeron a crear un clima adverso a las facultades en Diputados.

Finalmente, tras muchas idas y venidas e intentos de poner parches tardíos a los dictámenes en minoría existentes, se aprobó el último martes la versión “consensuada” entre algunas bancadas de oposición, con el apoyo, a regañadientes, de parte del oficialismo.

Ahora le toca al Senado revisar lo aprobado y es de esperar que no se repitan allí los absurdos incordios que han caracterizado la discusión sobre los instrumentos que el Ejecutivo reclama para poder enfrentar con celeridad las amenazas más graves que en este momento se ciernen sobre los peruanos.

Lo demás tendrá que impulsarlo el gobierno por la vía de los decretos de urgencia (allí donde eso sea posible) y de una negociación política que hasta ahora ha estado ausente de su arsenal de recursos. La accidentada experiencia que hemos conocido hasta aquí no debe repetirse.