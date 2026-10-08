El Comercio
·
opinion
·
editorial
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Facultades accidentadas

El radicalismo y la torpeza política han complicado un proceso que ya debería haber culminado.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Desde el oficialismo se ha argumentado que las facultades concedidas son insuficientes para echar a andar todo lo que la actual administración tenía en mente (...)". Ilustración: El Comercio.
    "Desde el oficialismo se ha argumentado que las facultades concedidas son insuficientes para echar a andar todo lo que la actual administración tenía en mente (...)". Ilustración: El Comercio.

    A casi dos meses y medio de iniciado el gobierno de Fuerza Popular y tras un pulseo político por momentos pueril, la Cámara de Diputados aprobó una versión muy acotada del pedido de facultades legislativas que presentó originalmente el Ejecutivo. De más de 60 materias incluidas en la solicitud inicial, solo 20 han obtenido luz verde, específicamente relacionadas con la atención a la situación de inseguridad que padece el país y las medidas para paliar los efectos del fenómeno de El Niño que ya se está dejando sentir en algunos lugares del territorio nacional.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.