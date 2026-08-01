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Facultades en clave ciudadana

Las facultades legislativas deben ser una oportunidad para resolver las trabas burocráticas que tanto afectan a la ciudadanía.

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    "Todas las materias [del pedido de facultades legislativas] son relevantes, pero queremos hacer especial énfasis en la simplificación administrativa, un problema que golpea al ciudadano". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Todas las materias [del pedido de facultades legislativas] son relevantes, pero queremos hacer especial énfasis en la simplificación administrativa, un problema que golpea al ciudadano". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Una de las primeras medidas del gobierno de Keiko Fujimori será pedir facultades legislativas al Congreso por 120 días. Si bien en su mensaje a la nación la mandataria mencionó temas prioritarios como la inseguridad ciudadana o el fenómeno de El Niño, el borrador del proyecto de ley que luego se hizo público –ya reconocido por miembros del Ejecutivo– plantea una ambiciosa reforma estatal que incluye hasta cinco materias.

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