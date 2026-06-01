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Freno de mano

El impulso económico que lleva el Perú podría terminar antes de lo necesario si antagonistas a la inversión privada toman las riendas.

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Esta es la primera vez desde las elecciones del 2011 que el Perú va a las urnas en un contexto de crecimiento de doble dígito de la inversión privada. Otros indicadores económicos, como el empleo formal, la tasa de pobreza y la recaudación tributaria, vienen mejorando sostenidamente desde hace uno o dos años.

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