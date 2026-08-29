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Fuera de lugar

Las últimas declaraciones del defensor del Pueblo ratifican que nunca ha estado a la altura del cargo.

    Editorial El Comercio
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    Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo. Foto: Defensoría del Pueblo
    Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo. Foto: Defensoría del Pueblo

    El defensor del Pueblo es uno de los más altos cargos de la función pública. Y la institución a la que representa es fundamental para el Estado Peruano. La Constitución es muy clara al respecto. En su artículo 192 señala: “Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía”.

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