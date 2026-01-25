Garantía de 20 años

Para la mayoría de los extranjeros, el principal misterio de la economía peruana es su resistencia en un contexto de maremotos políticos constantes. Cualquier otro país con tamaña volatilidad política –opinan varios desde fuera– hubiese naufragado hace tiempo en la inflación, la recesión y el desempleo.

A pesar de tomar juramento a un nuevo presidente cada año y medio en promedio, son diversos los pilares que nos han permitido un buen nivel de responsabilidad macroeconómica, como la relativa prudencia fiscal y las garantías de la Constitución Política vigente. Adicionalmente, una fortaleza notable en estas circunstancias ha sido el desempeño, independencia y credibilidad del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Su presidente, Julio Velarde, se presentó esta semana en el Foro Económico Mundial 2026 de Davos, en Suiza. Durante su panel, titulado “Rompiendo el techo de crecimiento de América Latina”, Velarde hizo hincapié en la predictibilidad de las reglas económicas en el Perú, la apertura al comercio internacional, la estabilidad de los bonos peruanos, entre otros puntos claves de la economía nacional.

Pero Velarde, que lleva dos décadas al frente del ente emisor, tiene una mirada amplia, más allá de los indicadores financieros del día a día. El economista enfatizó que una población más educada es indispensable para alcanzar prosperidad a largo plazo. A la vez, advirtió sobre los riesgos y oportunidades que presenta el desarrollo de la inteligencia artificial, y la urgencia de llevar la presencia del Estado a todo el país.

Para cualquier peruano debería ser motivo de orgullo ver al país bien representado en el que es quizá el foro internacional más relevante del mundo en asuntos económicos y políticos. El Perú no tiene, lamentablemente, un número significativo de líderes de alto vuelo y con peso propio en el escenario global. Un indicador ácido de ello es que la mayoría de los expresidentes vivos están en prisión. Eso hace especialmente valiosos la figura y los mensajes del titular del BCR en Davos. En una nación privada de personajes de referencia y trascendencia, es refrescante poder confiar en que la institución que defiende nuestra moneda está en buenas manos, al menos hasta que llegue el siguiente gobierno. Continuar con el legado y la visión de Velarde en el BCR debería ser una garantía que los partidos en contienda ofrezcan a los votantes. El consenso entre la ciudadanía es casi unánime en este sentido, y por excelentes razones.