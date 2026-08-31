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Hace agua

Arreglar Sedapal puede ser una enorme oportunidad para el gobierno de Keiko Fujimori.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    Foto: Andina
    Foto: Andina

    El Perú ha tenido, en promedio, un nuevo presidente de la República cada año y medio por los últimos diez años. Pero quedarse solo en ese atractivo titular noticioso es perderse la mitad de la noticia. Más allá de la corroída imagen de predictibilidad del máximo representante de la nación, el motivo por el que realmente importa la estabilidad de quien ocupe el máximo cargo del Ejecutivo es porque buena parte del resto del aparato público depende de Palacio de Gobierno. Sin estabilidad en la cima, no hay política pública que aguante.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.