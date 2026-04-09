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Por estos de verdad que no

Hay algunas pésimas opciones presidenciales para el país. Roberto Sánchez y Ricardo Belmont destacan entre las peores.

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    Ricardo Belmont encabezó un mitin de cierra de campaña en la Plaza San Martín (Foto: Julio Reaño)
    Ricardo Belmont encabezó un mitin de cierra de campaña en la Plaza San Martín (Foto: Julio Reaño)

    Como en anteriores ocasiones, la oferta electoral ante la que nos debatiremos los peruanos este domingo 12 de abril es pobre. La circunstancia de que ningún postulante presidencial llegue ni al 20% en la intención de voto registrada en las últimas encuestas publicables lo confirma. Sin embargo, hay indudablemente opciones peores que otras. Opciones que representan el retroceso, la incapacidad de gestión y el oportunismo, y en varios casos hasta una amenaza directa contra la libertad y nuestra democracia. En este editorial nos vamos a referir a dos casos por sus ubicaciones en las últimas encuestas que pudieron ser difundidas: Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Ricardo Belmont (Obras).

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