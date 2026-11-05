Innecesaria incertidumbre

Ayer se cumplió un mes de las elecciones regionales y locales en todo el país, e increíblemente no conocemos todavía los resultados totales de ese proceso. Las autoridades electorales nos tienen acostumbrados al cumplimiento moroso de su responsabilidad, pero esta vez, en el caso del conteo de votos en Lima, le han añadido a la tardanza un elemento que es a la vez absurdo y desfachatado: dejar tres actas que presentan errores aritméticos –es decir, en las que la suma de los votos por los partidos y los votos blancos o nulos no coincide con el total de personas que sufragaron en la mesa– para ser contabilizadas en un plazo que podría extenderse todavía por una semana. Se trata de actas correspondientes a mesas de Villa María del Triunfo, Comas y Santa Anita que han pasado ya por el escrutinio de los Jurados Electorales Especiales (JEE), pero que, al haber sido objeto de apelaciones, fueron remitidas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Allí se resolvió que debía realizarse en todos los casos un recuento de votos en los JEE de origen, tarea que se encuentra pendiente y en algún caso para una fecha imprecisa.

Esto constituye desde luego una demora burocrática inaceptable, pero, además, en el contexto de una elección donde la diferencia entre las dos opciones con más respaldo en las urnas es muy estrecha –como ha sucedido con Renovación Popular y Avanza País en la capital– crea una tensión política peligrosa al dar espacio para las especulaciones sobre eventuales manipulaciones del resultado. Máxime si, de un tiempo a esta parte, los líderes de algunos de los partidos en competencia han hecho del enfrentamiento con los miembros del JNE un hábito. El retraso no solo resulta innecesario, sino también absurdo, si se considera que el propio candidato de Avanza País, Francis Allison, ha reconocido públicamente que no ha ganado la elección.

Tener todo paralizado en la plaza electoral más populosa del país a la espera del reconteo de las tres actas mencionadas es, pues, una muestra de indolencia. Y si a ello le agregamos la renuencia de esa misma institución a aclarar de antemano si consentirá la llamada “reelección encubierta” o no, el cuadro se torna realmente preocupante. Cualquiera que sea el sentido en el que esta resuelva la mentada controversia, sabemos que habrá reacciones negativas y cuestionamientos de parte de quienes defienden una posición o la otra, y eso estresará innecesariamente la confianza de la ciudadanía en la seriedad con la que los comicios en general son llevados adelante. Urge, en consecuencia, un cambio de actitud de parte de los responsables de esa tarea antes de que su flema continúe afectando a nuestra democracia.