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Innecesaria incertidumbre

Llevamos ya más de un mes sin conocer el resultado de las elecciones municipales en Lima.

    Editorial El Comercio
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    "Urge, en consecuencia, un cambio de actitud de parte de los responsables de esa tarea antes de que su flema continúe afectando a nuestra democracia". (Ilustración: El Comercio)
    "Urge, en consecuencia, un cambio de actitud de parte de los responsables de esa tarea antes de que su flema continúe afectando a nuestra democracia". (Ilustración: El Comercio)

    Ayer se cumplió un mes de las elecciones regionales y locales en todo el país, e increíblemente no conocemos todavía los resultados totales de ese proceso. Las autoridades electorales nos tienen acostumbrados al cumplimiento moroso de su responsabilidad, pero esta vez, en el caso del conteo de votos en Lima, le han añadido a la tardanza un elemento que es a la vez absurdo y desfachatado: dejar tres actas que presentan errores aritméticos –es decir, en las que la suma de los votos por los partidos y los votos blancos o nulos no coincide con el total de personas que sufragaron en la mesa– para ser contabilizadas en un plazo que podría extenderse todavía por una semana. Se trata de actas correspondientes a mesas de Villa María del Triunfo, Comas y Santa Anita que han pasado ya por el escrutinio de los Jurados Electorales Especiales (JEE), pero que, al haber sido objeto de apelaciones, fueron remitidas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Allí se resolvió que debía realizarse en todos los casos un recuento de votos en los JEE de origen, tarea que se encuentra pendiente y en algún caso para una fecha imprecisa.

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