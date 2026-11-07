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Una complicidad inaceptable

La bancada de Juntos por el Perú insiste en prorrogar el Reinfo y demuestra que uno de sus proyectos es blindar a la minería ilegal que la financió.

    Editorial El Comercio
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    de El Comercio

    Resumen

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    FOTOS: MINDEF
    FOTOS: MINDEF

    Juntos por el Perú ha decidido quitarse la máscara. La bancada presentó un proyecto para ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2028. Que la iniciativa lleve el sello de una bancada que, desde la presidencia de la Comisión de Energía y Minas –a cargo de Yenifer Paredes–, ha convertido cada debate en una operación de defensa de la minería ilegal, es aún más esclarecedor de sus intenciones.

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