El voto ciego

Insatisfacción, rabia o indiferencia son los sentimientos que predominan entre la ciudadanía con respecto a la clase política en el Perú. Los peruanos solemos estar disconformes con nuestras autoridades elegidas y, a decir verdad, la opinión ácida está normalmente más que justificada.

Pero las autoridades no caen del cielo; las elegimos nosotros. Y la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio, publicada ayer en estas páginas, sugiere que los peruanos no estamos tomando en serio el proceso electoral de abril próximo. El riesgo, por supuesto, es volver a obtener malos resultados por desconocimiento o desinterés en el derecho al sufragio.

Tres de cada cuatro encuestados mencionaban no tener idea sobre cuándo se llevarían a cabo los comicios. Una proporción similar tampoco sabía cuántos partidos competían. Una mayoría aún más grande desconocía el número de senadores y diputados a seleccionar. En resumen, el 70% se siente entre poco y nada informado sobre el proceso electoral a seis meses de que se abran las ánforas; además, un 80% señala que no ha buscado información sobre ningún candidato. La bicameralidad y las más de tres docenas de partidos en lid harán de este un proceso electoral especialmente complejo de seguir y con enormes retos operativos, lo que podría dificultar aún más la situación.

Partidos que apelarán a último momento a un mensaje puramente emocional o identitario, más tribal que de política pública, serán favorecidos con un contexto de información limitada y de apatía.

El hartazgo por la política es evidente. La falta de estabilidad, de empatía y de escrúpulos de los políticos de la última década ha alejado al votante promedio y ha polarizado a la sociedad. Más aún, el sondeo señala también que solo 19% confía en la transparencia de los organismos electorales (JNE, ONPE y Reniec) de cara al próximo proceso. Los resultados de la encuesta son lamentables, pero no necesariamente sorprendentes.

La señal institucional es pésima y debería encender alarmas. Cuando a los ciudadanos no les interesa participar en la elección de sus autoridades, cuando se desconfía de quienes organizan los comicios, y cuando las sensaciones predominantes en la población son la desazón, la indiferencia y el cinismo, la democracia se degrada y finalmente se pierde. El Perú no puede darse el lujo de mantener otro ciclo de cinco años con una buena proporción de políticos frívolos, incompetentes o corruptos. Y evitarlo depende, en buena cuenta, de tener una ciudadanía atenta e informada. Hasta ahora, esa tarea se ve bastante incompleta.