El Comercio
·
opinion
·
editorial

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Sin margen de error

La confianza en el sistema democrático depende de que hoy ni la ONPE ni el JNE cometan los errores de la primera vuelta.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Los errores de los organismos electorales durante los comicios son siempre inexcusables. Han tenido años de preparación y millones de soles para ese preciso momento, y lo que está en juego es posiblemente lo más sagrado de la democracia: el derecho a elegir y la confianza en que el gobierno por venir es la legítima expresión de la gente. Aun así, es razonable que en elecciones con distancias holgadas en las preferencias entre candidatos, equivocaciones o demoras de una u otra índole podrían pasar más desapercibidas. Por ejemplo, si el conteo final demora, pero la diferencia entre los contendientes es ya de un puñado de puntos porcentuales o más, los reflectores se enfocarán en otro lado.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.