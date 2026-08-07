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El regreso del Papa

La confirmación del itinerario papal reafirma una cita histórica con la fe, la identidad y la unidad de los peruanos.

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    (Foto: EFE)
    (Foto: EFE)

    La noticia ya no es una expectativa, sino una certeza con fecha y ruta trazada. La Santa Sede ha confirmado que el papa León XIV visitará el Perú del 11 al 17 de noviembre, con un itinerario que lo llevará por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, en el tramo final de una gira latinoamericana que también incluirá Uruguay y Argentina. No es la agenda de un jefe de Estado cualquiera. Es el regreso de un hombre que, antes de ceñirse la mitra de Pedro, fue obispo de Chiclayo, adoptó la nacionalidad peruana e hizo del país parte esencial de su historia. Por eso, cuando en Gamarra ya se confeccionan miles de polos con su imagen y en Cusco se organiza la logística para recibir a cerca de 100.000 fieles en Sacsayhuamán, lo que se palpa no es curiosidad turística: es emoción colectiva genuina.

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