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La continuidad de lo esencial

El Comercio mantendrá su línea editorial, su compromiso con la democracia, la libertad de expresión, la defensa de las instituciones y la fiscalización del poder.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    En una de las oficinas del edificio de El Comercio se conserva una placa que José Antonio Miró Quesada colocó tras la muerte de Manuel Amunátegui, fundador de este Diario. La inscripción resume buena parte de nuestra historia: “No muere quien perdura en el espíritu de sus continuadores”. Es una frase que ha acompañado a distintas generaciones de periodistas y que hoy, cuando El Comercio inicia una nueva etapa, adquiere un significado especial. Porque la historia de una institución no se explica únicamente por quienes la fundaron o la dirigieron, sino también por quienes asumieron la responsabilidad de continuar su obra, preservar sus principios y proyectarla hacia el futuro.

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