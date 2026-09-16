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La defensoría merece algo mejor

La permanencia de Josué Gutiérrez al frente de la Defensoría del Pueblo deteriora la imagen de la institución.

    Editorial El Comercio
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    Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo. Foto: Andina.
    Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo. Foto: Andina.

    La Defensoría del Pueblo es una de las instituciones fundamentales del Estado y quien la encabeza debe ofrecer garantías de independencia, integridad y compromiso democrático, cualidades que Josué Gutiérrez Cóndor no ha exhibido desde que asumió el cargo. Por el contrario, se han ido acumulando hechos y decisiones que han debilitado la confianza que debería generar quien encabeza ese organismo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.