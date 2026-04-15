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La necesidad de un paso al costado

La denuncia penal del JNE contra el jefe de la ONPE es un hecho sin precedentes que hace insostenible su permanencia al frente de la segunda vuelta.

    Editorial El Comercio
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    Las elecciones del 12 de abril quedaron empañadas por una cadena de irregularidades que la ONPE no puede esconder detrás de las cifras. Más de 55.000 ciudadanos en Lima no pudieron sufragar porque el material electoral nunca llegó a 187 mesas de sufragio en 13 locales de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. Esto sin contar los miles de votantes que acudieron temprano a su centro de votación y no pudieron sufragar porque sus mesas no estaban abiertas y, posteriormente, no regresaron a votar. Y sin dejar de mencionar que la ONPE mintió al indicar que todo el material ya había sido repartido a los locales de votación.

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