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Primera línea en riesgo

La desidia de sucesivos gobiernos dejó a la primera línea de salud y a las escuelas a merced del fenómeno de El Niño; es hora de exigir prevención y no más improvisación.

    Editorial El Comercio
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    de El Comercio

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    Resumen

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    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    / Giovanni Tazza

    El fenómeno de El Niño no es una sorpresa. Cada ciertos años, el país lo anuncia, lo dimensiona y, aun así, lo padece como si fuera la primera vez. Hoy el riesgo vuelve a estar cuantificado: según el Cenepred, 209 distritos se encuentran en nivel muy alto por inundaciones y más de 7,9 millones de personas viven allí. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) estima una probabilidad igual o superior al 62% de que el fenómeno alcance una magnitud extraordinaria entre setiembre del 2026 y enero del 2027. Ante esa certeza, la respuesta sigue siendo insuficiente.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.