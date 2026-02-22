El Comercio
La gira del prófugo

Vladimir Cerrón da entrevistas y consejos como si no fuera un prófugo de la justicia con una pesada mochila de acusaciones encima.

    "A propósito de la juramentación de José María Balcázar como presidente, Cerrón inició una cómoda gira comunicacional por videollamada con distintos medios". Foto: Captura de video.
    En los últimos años, al Perú no le ha faltado una buena proporción de políticos con poca sangre en la cara. Entre estos hemos tenido presidentes, líderes de partidos, congresistas, alcaldes y personajes encumbrados en altas posiciones del aparato público. Forzados a ensayar un orden de méritos entre esta extensa lista, es muy posible que Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, aparezca muy cerca del tope en la escala de desfachatez.

