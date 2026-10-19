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Impunidad perpetua

La justicia ha tardado tanto en el caso de la exalcaldesa Susana Villarán que posiblemente nunca llegará.

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    Susana Villarán
    Susana Villarán

    No son pocos los políticos de alto perfil que, en la última década, fueron hostilizados por fiscales que perseguían su propia agenda. Recién la semana pasada, por ejemplo, el Poder Judicial levantó el impedimento de salida del país en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, de 88 años. La propia Keiko Fujimori, presidenta actual, sufrió también excesos de la fiscalía y del Poder Judicial que la llevaron en más de una ocasión a permanecer recluida.

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