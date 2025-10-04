La hora de los jóvenes

Más de dos millones y medio de jóvenes votarán por primera vez en las elecciones del próximo año. Para hacerse una idea de lo que esto significa, basta con decir que eso es más de los votos que obtuvieron 17 de los 18 candidatos en la primera vuelta del 2021, y decenas de veces más de la cantidad de sufragios que hicieron la diferencia en las tres últimas segundas vueltas. Los jóvenes, pues, serán un grupo clave en el proceso electoral, por lo que conviene escuchar lo que esperan de sus autoridades, cómo ven al país y cuáles son los problemas que los afectan a ellos de manera especial.

No se trata de una generación cualquiera. Quienes hoy componen este grupo etario pasaron los últimos años de su vida escolar en pandemia, estudiando a distancia –con todas las precariedades que eso implica en un país como el nuestro– y sin posibilidad de socializar con sus coetáneos como cualquier persona de esa edad suele hacer. Además, han encontrado dificultades para acceder al mercado laboral, al punto de que, según el INEI y el IPE, el empleo juvenil en el Perú viene cayendo desde hace tres años y ya tenemos más de 160.000 jóvenes desempleados en comparación con el 2019 (antes de que llegara el coronavirus). Por el lado político, según un estudio de Datum para El Comercio, solo el 38% de ellos muestra interés en la política y un 62% se considera “poco” o “nada” informado sobre la coyuntura nacional.

La actualidad de la juventud peruana es particular y merece, pues, un abordaje especial, que comience por lo más básico: escuchar lo que tienen que decirnos. Movidos por esa inquietud, desde este Diario –en alianza con IDEA Internacional– hemos comenzado las Audiencias Universitarias, foros en donde los estudiantes expresan sus inquietudes sobre el país, desde la corrupción rampante, la inseguridad ciudadana y la falta de institucionalidad, hasta temas más específicos como la necesidad de leyes de alimentación saludable y la mejora en la gestión institucional. El sábado 27 de setiembre realizamos un taller previo, donde recogimos las preocupaciones de más de cien jóvenes de USIL, que se complementará con la audiencia de hoy. Y antes de que acabe el año haremos dos audiencias más en Lima y otra en Arequipa, como antesala de un 2026 donde profundizaremos en el programa.

Con frecuencia, se suele decir que los jóvenes son el futuro del país. Esto, sin embargo, no es preciso. Los jóvenes son, de hecho, el presente y quienes, de alguna u otra manera, decidirán el rumbo que tomará el Perú por los siguientes años. Y lo peor que podemos hacer como país es taparnos los oídos ante un grupo que necesita, más que nunca, soluciones.