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La marca de APP

Es llamativo cómo allegados al partido político de César Acuña tienen presencia en el gobierno de Keiko Fujimori.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    En los últimos años, la presencia de Alianza para el Progreso (APP) en el aparato estatal no solo se materializó a través de las urnas, sino por medio de nombramientos y relaciones políticas, como en el quinquenio pasado, en el que tuvo una presencia significativa en el Ejecutivo, sobre todo con Dina Boluarte. En ese gobierno fue una fuerza decisiva para sostenerlo, particularmente desde el Congreso. Un ejemplo claro es el Ministerio de Salud, que tuvo como ministro a César Vásquez, un hombre cercano a su líder, César Acuña. Es más, en una encuesta de Datum para América Televisión, de marzo de este año, el 57% de entrevistados consideraba que el Gabinete estaba copado por gente de Acuña y Vladimir Cerrón.

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