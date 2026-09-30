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Negativa en ciernes

La negativa a otorgar facultades es un cálculo político que perjudica a la ciudadanía y debilita al Ejecutivo.

    Editorial El Comercio
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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inició ayer el debate del predictamen que recomienda archivar el pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno. Tras lo visto en este grupo de trabajo, la iniciativa, presentada el 28 de agosto para legislar durante 120 días en seguridad ciudadana y atención al Fenómeno de El Niño, parece correr el destino de ser sepultada sin siquiera llegar al pleno.

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