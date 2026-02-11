Nuevo rostro, mismas prácticas

Menos de 12 horas duró la libertad de Juan Pablo Guanipa. El dirigente opositor venezolano, cercano colaborador de María Corina Machado, fue excarcelado el domingo 8 de febrero tras ocho meses de prisión, solo para ser arrestado nuevamente esa misma noche en Caracas. El Ministerio Público justificó la nueva detención alegando que Guanipa incumplió las condiciones de su liberación al hablar públicamente sobre elecciones, recorrer la capital en motocicleta y reunirse con familiares de presos políticos.

Este episodio, lejos de ser un caso aislado, constituye un síntoma revelador de las tensiones que atraviesan al chavismo en su etapa pos-Maduro. Como se recuerda, la captura del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero del 2026 por Estados Unidos reconfiguró abruptamente el mapa del poder en Venezuela. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta encargada respaldada por el Tribunal Supremo de Justicia y las Fuerzas Armadas, inaugurando una transición que muchos interpretaron como una posible apertura democrática. Sin embargo, el Caso Guanipa desmiente esa narrativa optimista y expone la verdadera distribución del poder en Caracas.

Mientras Delcy Rodríguez simula gestos con Washington y ha anunciado la liberación de cientos de presos políticos, Diosdado Cabello permanece como ministro del Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Cabello, de 62 años, considerado históricamente “el poder en las sombras” del chavismo, controla el aparato de seguridad del Estado y mantiene vínculos estrechos con las milicias armadas y los temidos colectivos.Analistas y diplomáticos coinciden en que la nueva estructura de poder venezolana depende de un equilibrio frágil entre dos visiones: el pragmatismo de los hermanos Rodríguez y la ortodoxia revolucionaria encarnada por Cabello. Fuentes citadas por medios internacionales sostienen que las liberaciones de presos políticos han sido posibles solo con el beneplácito de Cabello, pero él mismo habría impuesto límites sobre quién sale y quién permanece encarcelado.

La nueva detención de Guanipa ilustra precisamente esos límites. El ministro del Interior afirmó públicamente que líderes opositores como Guanipa se consideran “intocables”, en una declaración que revela tanto su control sobre el aparato represivo como su disposición a ejercerlo. Mientras Delcy Rodríguez ensaya gestos de apertura hacia la comunidad internacional, Cabello envía un mensaje contundente: el núcleo duro del régimen no ha renunciado a sus métodos.

El mensaje es claro: el autoritarismo en Venezuela no depende de un individuo sino de un sistema consolidado durante más de dos décadas. La captura de Maduro no ha alterado esa estructura. Guanipa, quien ahora permanece bajo arresto domiciliario en Maracaibo con un grillete electrónico y la prohibición de hablar con la prensa, es apenas uno entre cientos de venezolanos que enfrentan la misma realidad: un régimen que cambia de rostro, pero no de naturaleza.