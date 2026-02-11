Inicio
Nuevo rostro, mismas prácticas

La nueva detención de Juan Pablo Guanipa confirma que el cambio de cabeza del Gobierno Venezolano no ha alterado la naturaleza del chavismo.

    "Este episodio, lejos de ser un caso aislado, constituye un síntoma revelador de las tensiones que atraviesan al chavismo en su etapa pos-Maduro". (EFE/ Ronald Peña R).
    Menos de 12 horas duró la libertad de Juan Pablo Guanipa. El dirigente opositor venezolano, cercano colaborador de María Corina Machado, fue excarcelado el domingo 8 de febrero tras ocho meses de prisión, solo para ser arrestado nuevamente esa misma noche en Caracas. El Ministerio Público justificó la nueva detención alegando que Guanipa incumplió las condiciones de su liberación al hablar públicamente sobre elecciones, recorrer la capital en motocicleta y reunirse con familiares de presos políticos.

