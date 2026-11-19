En pocos días, una serie de problemas y accidentes concentrados sobre todo en los servicios aeroportuarios y la atención de importantes bancos a sus clientes en Estados Unidos han despertado sospechas sobre una eventual causa común a todos ellos: los ciberataques. Es decir, acciones maliciosas por las que individuos u organizaciones se valen de la tecnología para acceder subrepticiamente a sistemas informáticos, redes y equipos de privados, empresas y estados. Esas acciones suelen tener por objeto la sustracción de información, el bloqueo de las tareas encomendadas automáticamente a esos medios y hasta la sustitución de instrucciones de funcionamiento, y entrañan un peligro evidente. Primero, el viernes pasado, la Administración Federal de Aviación suspendió en Estados Unidos los vuelos a escala nacional durante horas, a causa de una supuesta renovación de sistemas. Ese mismo día, Microsoft anunció que estaba restableciendo el servicio de Microsoft 365 a sus clientes después de una interrupción masiva atribuida a un “problema técnico”. El lunes, por otra parte, United Airlines reportó también una interrupción técnica que la obligó a suspender varios despegues, y los bancos Chase y Wells Fargo enfrentaron inconvenientes que estorbaron el acceso de sus clientes a sus cuentas en línea. Todo esto en, más o menos, 100 horas. ¿Casualidad? Es posible, pero en los tiempos que vivimos no resulta lo más verosímil. La otra explicación es que todas esas circunstancias, o por lo menos varias de ellas, tuvieran el origen que hemos mencionado. Y es de imaginar lo que podría suceder si un ataque de ese tipo tuviese por objetivo los sistemas militares de alguna potencia mundial.

En el Perú, hemos sufrido algunos episodios de ese tipo, pero hasta ahora han sido menores. Al tratarse de un fenómeno internacional, sin embargo, es claro que también para nosotros el problema podría en cualquier momento escalar a mayores. Y sería absurdo esperar de brazos cruzados a que ello ocurra. El justificado desvelo que la inseguridad ciudadana ocasiona en autoridades y ciudadanos en general ha relegado esta situación a un plano muy secundario, pero las alarmas que suenan desde otros rincones del planeta advierten que no podemos seguir soslayándolo. Es evidente que la industria y la economía podrían sufrir serias consecuencias de un descuido así. Urge, pues, una política clara y una estrategia de protección y respuesta a esta amenaza. Un terreno en el que, claramente, Estado y privados tendrían que colaborar.