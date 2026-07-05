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La peligrosa puerta que abre el TC

El Tribunal Constitucional ha forzado a El Comercio a desaparecer contenido veraz. Las consecuencias son enormes para la libertad periodística.

    Editorial El Comercio
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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El Tribunal Constitucional (TC), lo sepa o no, acaba de abrir la puerta para eliminar hechos históricos del acervo periodístico. Con el voto de cinco de los siete magistrados, el TC declaró fundada la demanda de hábeas data interpuesta por Lorena Bellina en contra de este Diario y con ello ordena la supresión de tres notas periodísticas relacionadas con la red criminal de Rodolfo Orellana.

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