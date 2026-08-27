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Los motivos del apuro

La precipitación de Juntos por el Perú por interpelar a tres ministros no es casual. 

    Editorial El Comercio
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    La bancada también cuestionó el alza de combustibles y pidió al Gobierno atender el paro indefinido en Ucayali. Foto: GEC.
    La bancada también cuestionó el alza de combustibles y pidió al Gobierno atender el paro indefinido en Ucayali. Foto: GEC.

    El gobierno no cumple todavía un mes en el poder y ya Juntos por el Perú (JP), el partido derrotado en la segunda vuelta, está empeñado en interpelar a tres de sus ministros. A saber, Rafael Belaunde de Defensa, Guillermo Shinno de Energía y Minas, y César Astudillo del Interior. En lo que concierne al primero, la moción ya ha sido presentada en el Congreso; la que involucra al segundo será retirada para reformular el cuestionario; y en lo que toca al tercero, la iniciativa se encuentra en preparación.

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