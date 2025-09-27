Defendiendo el derroche

El domingo, el gobierno volvió a lanzarle un rescate a Petro-Perú, una empresa que desde hace años es una máquina de quemar dinero (el de los contribuyentes, claro) y que, pese a lo que se dice desde adentro, no parece que vaya a dejar de serlo pronto. A mitad de semana, el jefe del Gabinete, Eduardo Arana, afirmó que lo que han hecho no es otra cosa que honrar el compromiso que asumieron con la petrolera para apoyarla en sus “gastos de capital”. “No se va a invertir un solo sol para algo adicional”, explicó. Como si ello hiciera menos grave el salvataje o como si tratara de darle un cariz encomiable al asunto.

La presidenta, por su parte, no ha dicho una palabra sobre este último rescate. Sin embargo, su postura sobre la petrolera no es un misterio, pues no ha dejado de apoyarla desde que asumió el cargo. No solo porque ha sido enfática en decir que no será privatizada, sino porque se ha negado siquiera a avalar alguno de los cambios que la empresa necesita con urgencia.

Ayer, por ejemplo, este Diario publicó un acta del Consejo de Ministros de hace unas semanas en la que se abordó la crisis de Petro-Perú. Allí, Boluarte continuó avalando a la empresa, pese a los miles de millones que le ha costado al país desde el 2013. Lo hizo, según queda constancia en el documento, apelando al argumento risible de que es “una empresa estratégica” que “cumple un rol importante en la economía nacional” y cuya cobertura “alcanza a todo el país”. Un mensaje que seguramente varios de sus ministros –tan acostumbrados a darle la razón sin rechistar– deben haber anotado con prontitud.

En la misma sesión, además, Boluarte les pidió a las cabezas de Petro-Perú que “adopten medidas programáticas y de austeridad para mejorar el estado económico de la empresa”. Algo irónico, por no decir otra cosa, dado que fue ella quien hace un año se negó a escuchar al ahora exdirectorio que le planteó una serie de medidas para enmendar el rumbo de la compañía.

No se sabe si por prurito ideológico o por comodidad política (quizás incluso por ambas), pero Boluarte se niega a apoyar correctivos que la petrolera necesita con urgencia, como reducir personal, vender activos o introducir gestión privada para evitar que el dinero siga yéndose al agua. Además, existe un problema evidente de falta de transparencia desde la empresa que debería haber hecho que varias cabezas perdieran el puesto, pues se ha estado enviando mensajes equivocados de supuestas mejoras que no son tales.

La situación de Petro-Perú, en fin, no tiene cómo defenderse, pero la presidenta continúa haciéndolo. De puertas para adentro, por cierto, porque a la ciudadanía todavía no ha salido a explicarles este enésimo despilfarro.