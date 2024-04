Esta mañana está previsto que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, acuda al pleno para solicitar la confianza. Según estimaciones de este Diario, lo más probable es que se la otorguen, gracias en buena cuenta a los votos del bloque de derecha que ha venido sosteniendo al gobierno de Dina Boluarte desde sus inicios. Si sumamos, en efecto, los endoses de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Acción Popular y Somos Perú –las bancadas que criticaron el allanamiento de la fiscalía de la casa de la presidenta el último viernes–, el Gabinete tendría asegurados 54 votos, a los que podrían sumarse otros ocho de Avanza País, que, aunque no se pronunció sobre la diligencia en el domicilio de la mandataria, ha dado muestras de respaldar su gestión en reiteradas ocasiones.

Sin embargo, creer que porque de antemano ya se puede bosquejar el resultado de la sesión de hoy significa que esta será un mero trámite sería un grosero error político del Ejecutivo. Ello porque, aunque obtenga la confianza de los legisladores, está lejos de haber obtenido la de la ciudadanía, que continúa esperando respuestas por los múltiples cuestionamientos que se ciernen sobre la jefa del Estado. O, dicho de otra manera, el Gabinete tiene que ganarse la confianza y no simplemente darla por sentada.

Queremos saber, por ejemplo, qué planteará el remozado equipo ministerial ante el rebalse de la delincuencia en distintos lugares del territorio nacional. Recordemos que el pésimo manejo de este problema motivó que diversos grupos políticos le pidiesen a Adrianzén la salida del ahora exministro del Interior Víctor Torres Falcón y que, sobre su reemplazo, Walter Ortiz, no se sabe mucho. ¿Tiene algo que ofrecer el Gobierno más allá de declarar estado de emergencia en tal o cual distrito? ¿Volverán a coquetear con la idea de implementar un ‘plan Bukele’ en el país? ¿Qué tiene que decir el jefe del Gabinete sobre la lucha contra la minería ilegal a tres semanas de que los parlamentarios derogasen una disposición para hacerle frente sin que desde el Gobierno alzaran su voz de protesta? Quizás un buen inicio sería reconocer que lo hecho hasta ahora no funciona y no achacarle la culpa de la asfixiante sensación de inseguridad que cunde entre los peruanos a los medios de comunicación.

Otro tema en el que es urgente escuchar al Ejecutivo es en lo que respecta a la lucha contra el dengue. Lima se encuentra en un pico histórico de casos y el país en su conjunto ocupa los primeros lugares en cuanto a tasa de contagios (el tercer lugar) y de muertes (el segundo) por esta enfermedad en la región. ¿Por qué se dejó que el dengue volviera a hacer estragos cuando el año pasado ya nos había creado una crisis sanitaria? Es una pregunta que los legisladores debieran formular. También habrá que ver si el impulso que han mostrado los ministros José Arista –en lo que respecta a reactivación económica– y Rómulo Mucho –sobre destrabar importantes proyectos mineros– se mantiene.

Finalmente, aunque desde este Diario hemos sido enfáticos en pedir que la presidenta las dé, no es una mala oportunidad para que el ministro Adrianzén ofrezca explicaciones razonables sobre los relojes de lujo y el inexplicable dinero que entró a las cuentas de la mandataria entre el 2016 y el 2022, en lugar de repetir el mismo libreto que ensayó el último domingo en “Punto final”, donde llegó a decir sobre los Rolex: “Yo no ando viéndole las muñecas a la presidenta”.

Por supuesto, también se requiere madurez de los congresistas para que formulen las preguntas pertinentes y no se dejen llevar por el afán de figuración que estas sesiones suelen despertar entre nuestros representantes. Hoy el Gabinete Adrianzén tiene la oportunidad de demostrar que realmente piensa en gobernar y no solo en sobrevivir hasta el 2026. No es mucho pedir.