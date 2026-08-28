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La sexta ampliación a la vista

El gobierno no descarta la prolongación, una vez más, de un mecanismo que ha servido para dotar de un manto de impunidad a la minería ilegal.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La lucha contra la minería informal e ilegal en nuestro país se encuentra atrapada en un bucle nocivo. Pasan presidentes, titulares del sector Energía y Minas y congresistas, pero el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) logra subsistir, a pesar de haber surgido como una medida temporal y haberse convertido hoy en un mecanismo de impunidad.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.