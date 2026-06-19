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El Papa volverá a su casa

La visita del papa León XIV al Perú es una oportunidad histórica para la unidad nacional.

    Editorial El Comercio
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    Hay noticias que trascienden la agenda del día. La confirmación oficial de que el papa León XIV visitará el Perú durante la primera quincena de noviembre –anunciada este jueves por el presidente José María Balcázar tras una audiencia privada en el Vaticano– es una de esas fechas que se instalan en la memoria colectiva de una nación antes incluso de producirse. No se trata solo de la visita de un jefe de Estado y líder de una de las iglesias más importantes del mundo: se trata del regreso de un hombre que eligió ser peruano.

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