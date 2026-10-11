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La voz del pueblo

Juntos por el Perú tuvo resultados especialmente pobres en las elecciones subnacionales.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Cualquiera que escuche con atención las declaraciones de los representantes de Juntos por el Perú (JP) en la Cámara de Diputados o en el Senado pensaría que –dada su proclividad a hablar en nombre de las “grandes mayorías” o “el pueblo unido”– se trata de un partido de fuerte raigambre popular, con penetración profunda a lo largo y ancho del territorio nacional.

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