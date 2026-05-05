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Unidad o retroceso

Las fuerzas de derecha están obligadas a unirse y a hacerlo sin llamados insurreccionales.

    Editorial El Comercio
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    de El Comercio

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Hay momentos en los que un país no puede darse el lujo de la dispersión. Este es uno de ellos. Hemos denunciado irregularidades graves en la primera vuelta, exigido la salida del jefe de la ONPE y de su equipo, y reclamado una auditoría que garantice una segunda vuelta limpia y transparente. Esa exigencia es irrenunciable. Pero el país no puede quedar detenido. La política no espera, menos aún cuando está en juego el rumbo del Perú.

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