Los partidos de los fantasmas

La proliferación de partidos en lid para las elecciones del próximo año iba a traer varios problemas evidentes: sobrecarga de información para el público, retos operativos y de supervisión enormes para las autoridades electorales, dispersión y complejidad del voto, etc. Un punto problemático adicional, menos examinado pero no menos grave a partir de la explosión de organizaciones políticas, es que, simplemente, les faltará gente.

De acuerdo con un informe publicado ayer en este Diario, nueve partidos no llegaron siquiera a inscribir listas completas para todas las circunscripciones en disputa. En particular, en lo que respecta a los aspirantes para el Senado múltiple y para la Cámara de Diputados, algunos partidos parecen haber entendido mal el conteo para la cuota de candidatos invitados, o simplemente se quedaron sin personas interesadas en postular. El caso más grave es el de Sí Creo, organización por la que postula a la presidencia Carlos Espá; esta solo presentó listas para cuatro circunscripciones del Senado múltiple y nueve de la Cámara de Diputados (son en total 27 circunscripciones). Frepap y Ciudadanos por el Perú, por su lado, no pudieron inscribir candidatos en las planchas presidenciales.

Las consecuencias para estos partidos podrían ser graves. Especialistas consultados por este Diario señalan que es posible que el JNE declare improcedentes las listas presentadas.

Pero en el fondo, desde un punto de vista más sistemático, es la improvisación que reflejan estas carencias lo que debería preocupar en serio. Para tener un gobierno operativo, se requieren varios cientos de nombramientos claves. Para entender y representar adecuadamente una región desde el Congreso, se necesita al menos de un pequeño equipo local. ¿Qué se puede esperar entonces de partidos que no llegan ni a completar las listas de aspirantes al Legislativo? La preocupación se extiende también a la manera en que los otros partidos lograron completar sus propias listas. Realistamente, dado el número de agrupaciones políticas y el universo de personas interesadas en participar, ¿qué filtros pueden haber considerado? Y el problema será más grave en las elecciones subnacionales de octubre.

Así, con 39 organizaciones en el partidor, la atención se divide, y los recursos y candidatos también. El resultado difícilmente podría ser una democracia fortalecida si hay regiones en que quienes aspiran a gobernar el país no conocen a una sola persona capaz e interesada en hacer política con ellos.