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Saboteando la reorganización

Las recientes movidas en Petro-Perú sugieren que los esfuerzos para evitar que la compañía siga despilfarrando dinero caerán, una vez más, en saco roto.

    Editorial El Comercio
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    "No se privatiza, se fortalece", se lee en un nuevo logo de Petro-Perú compartido en la conferencia este martes 17 de marzo.
    "No se privatiza, se fortalece", se lee en un nuevo logo de Petro-Perú compartido en la conferencia este martes 17 de marzo.

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